متحدث "الأرصاد": الحالة المطرية على جدة سجّلت أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد

أكّد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني؛ أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة، أمس الخميس، شديدة الغزارة، حيث استمرت نحو 8 ساعات، من الـ 8 صباحاً حتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحاً حتى الـ 2 مساءً، مبيناً أنها أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد التابعة للمركز بلغت 179,7 ملمتر على جنوب المحافظة.