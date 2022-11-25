محليات

متحدث "الأرصاد": الحالة المطرية على جدة سجّلت أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد

المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني
المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني
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أكّد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني؛ أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة، أمس الخميس، شديدة الغزارة، حيث استمرت نحو 8 ساعات، من الـ 8 صباحاً حتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحاً حتى الـ 2 مساءً، مبيناً أنها أعلى كمية أمطار وفقاً لمحطات الرصد التابعة للمركز بلغت 179,7 ملمتر على جنوب المحافظة.

وأوضح أن هذه الحالة الماطرة تعد هي الأعلى في تاريخ جدة منذ عام 2009م؛ التي بلغت حينها 111 ملمتر؛ كما سجّلت في 2011م، 90 ملمتراً؛ مشيراً إلى فرصة استمرارية هطول الأمطار -بمشيئة الله- حتى صباح اليوم الجمعة، ثم تنحصر الحالة؛ وسيقوم المركز بإعداد التقارير الإلحاقية للظواهر الجوية المحتملة على مناطق المملكة، مؤكداً مدى التعاون والتنسيق المبكر من قِبل الجهات المختلفة ذات العلاقة؛ وفقاً للآلية المعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية.

محافظة جدة
الحالة المطرية
حسين القحطاني
أمطار جده 2022
المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد

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