دول مجلس التعاون تدين الأعمال المتصاعدة المعادية للإسلام

وحثت في بيانها المشترك الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة تجاه الأعمال المعادية للإسلام كافة، وضمان محاسبة مرتكبيها، ومنع تكرارها في المستقبل. مشيرة إلى أن القانون الدولي والقرارات ذات الصلة تلزم الدول بحماية الحق في حرية الدين والمعتقد للمسلمين، بما في ذلك الحق في ممارسة عباداتهم، والالتزام بحماية المقدسات الدينية، والتصدي لأي أعمال ازدراء أو تجاهل لأهمية القرآن الكريم.