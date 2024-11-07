في حفلها السنوي لتكريم موظفيها.. شركة "سياد" القابضة تستعرض إنجازاتها ورؤيتها المستقبلية

يُذكر أن شركة "سياد" القابضة تأسست عام 2019، وتمتد جذورها إلى عام 1957 عندما أسس الشيخ عبد العزيز خوقير مجموعة فنادق عرفت فيما بعد بشركة الحسام. وتعمل تحت مظلة "سياد" القابضة مجموعة متنوعة من الشركات في قطاعات الحج والعمرة، والسياحة، والضيافة، والنقل، ما يعزز من ريادتها في هذه القطاعات ويجعلها شريكًا إستراتيجيًّا فاعلًا في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى من خلالها إلى إبراز مكانتها بوصفها شركة سعودية رائدة تواصل استثمار إمكانياتها في تطوير خدمات مبتكرة تُثري قطاع الضيافة والسياحة، وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة.