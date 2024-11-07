في حفلها السنوي لتكريم موظفيها.. شركة "سياد" القابضة تستعرض إنجازاتها ورؤيتها المستقبلية

نظمت "سياد القابضة" حفل العشاء السنوي لعام 2024، بمشاركة كبار الشخصيات والقيادات من مختلف قطاعات الشركة إلى جانب شركائها وعملائها البارزين. وتحت شعار "خطوة نحو الغد"، استعرضت أبرز إنجازاتها وخططها الطموحة للمرحلة القادمة، في احتفال أقيم بفندق شانغريلا، سلط الضوء على النجاحات التي تحققت، مع تقديم رؤية شاملة للمستقبل.
استهل المهندس خالد خوقير، عضو مجلس الإدارة، الحفل بكلمة رحَّب فيها بالحضور، وأكد أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون والابتكار داخل الشركة، مشيرًا إلى دور الفعالية في تسليط الضوء على الإنجازات المشتركة التي تحققت.
وفي الكلمة الرئيسية، استعرض الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، المهندس مهند خوقير، الرؤية الشاملة للشركة والإنجازات التي تحققت عبر تطوير شركة "الحسام للسياحة"، وتغيير هويتها بما يتماشى مع تطلعات السوق. كما أكد التزام "سياد" بالتوسع عبر إطلاق مشاريع جديدة، منها فندق "سجى مكة"، بالإضافة إلى منصة "Stay KSA"، لتكون جزءًا من جهود الشركة لتقديم حلول ضيافة مبتكرة تعزز مكانتها في السوق المحلي والدولي، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
وأشار المهندس مهند خوقير إلى التحديات التي واجهتها الشركة، خاصةً خلال جائحة "كوفيد-19"، وكيف تمكنت "سياد" من التغلب عليها بفضل إستراتيجياتها المرنة التي استفادت من الفرص الناشئة لتعزيز ريادتها في قطاعات الحج والعمرة والسياحة والضيافة، امتدادًا لتاريخها العريق.
فيما قدَّم المهندس مُلهَم خوقير، الرئيس التنفيذي لشركة سجى لحلول الضيافة ونائب رئيس قطاع الفنادق و مشاريع الضيافة في شركة سياد القابضة، عرضًا مفصلًا حول التحديثات والتوسعات في قطاع الضيافة، بما في ذلك التجديدات الكبيرة في فندق "أنوار المدينة موڤنبيك" بالمدينة المنورة، الذي يُعد من أكبر مشاريع الشركة. كما أُعلِن عن افتتاح فندق "سجى مكة" في نوفمبر 2024، الذي يمثل إضافة مهمة للعلامة التجارية "فنادق سجى".
ومن جهته، تحدث الأستاذ عبد العزيز خوقير، مدير عام شركة "الحسام" ونائب رئيس قطاع الحج والعمرة بشركة سياد القابضة، عن التحولات الكبيرة التي شهدها قطاع الحج والعمرة من خلال تغيير اسم الشركة من "الحسام عمرة" إلى "الحسام للسياحة"، بما يعكس الرؤية الجديدة للشركة في توفير خدمات شاملة تستجيب للمتطلبات المتزايدة في السوق.
وعلى صعيد الرقمنة، قدَّم السيد إبراهيم الحربي، مدير تقنية المعلومات والتحول الرقمي في "سياد القابضة"، لمحة عن مشروع التحول الرقمي للشركة، مشددًا على أهمية التكيف مع المشهد الرقمي المتغير، حيث يهدف المشروع إلى إعادة تعريف تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر أدوات رقمية حديثة.
في ختام الحفل، كرَّم المهندس مهند خوقير وأعضاء مجلس الإدارة الموظفين المتميزين لعام 2023، الذين أسهموا بأدائهم المميز في نجاحات الشركة. تلا ذلك سحوبات على جوائز قيّمة، وسط أجواء من الفرح وروح الألفة، بما يعزز التلاحم بين فرق العمل ويعكس ثقافة التعاون داخل الشركة.
وتتضمن الخطة المستقبلية لشركة "سياد" افتتاح المقر الرئيسي الجديد في منتصف عام 2026، إضافةً إلى إطلاق فندق جديد في مدينة الرياض بحلول عام 2028، في موقع مميز بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، ومعرض إكسبو 2030، ومركز الملك عبد الله المالي، ومن المُقرر أن يتيح هذا المشروع لزواره فرصة الوصول السريع إلى المعالم البارزة في العاصمة مثل الدرعية التاريخية وبوليفارد الرياض.
يُذكر أن شركة "سياد" القابضة تأسست عام 2019، وتمتد جذورها إلى عام 1957 عندما أسس الشيخ عبد العزيز خوقير مجموعة فنادق عرفت فيما بعد بشركة الحسام. وتعمل تحت مظلة "سياد" القابضة مجموعة متنوعة من الشركات في قطاعات الحج والعمرة، والسياحة، والضيافة، والنقل، ما يعزز من ريادتها في هذه القطاعات ويجعلها شريكًا إستراتيجيًّا فاعلًا في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى من خلالها إلى إبراز مكانتها بوصفها شركة سعودية رائدة تواصل استثمار إمكانياتها في تطوير خدمات مبتكرة تُثري قطاع الضيافة والسياحة، وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة.