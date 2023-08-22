8 سبتمبر المقبل.. انطلاق "مهرجان العلا للتمور" في نسخته الرابعة

وتُعد تمور العلا رافدًا اقتصاديًّا استراتيجيًّا لمزارعيها، وتمتد مزارع النخيل فيها على مساحة 10 آلاف هكتار، وتنتشر بين أرجائها أكثر من مليوني نخلة، ويتجاوز إنتاجها السنوي من التمور 90 ألف طن؛ حيث تتفرد العلا بتاريخ غني في زراعة التمور وتجارتها، وتشتهر بعدد من الأنواع المحلية مثل المبروم والبرني والحلوة والمجدول. وحققت سوق التمور في العلا انتعاشًا كبيرًا في السنوات الماضية؛ لتصبح أحد أبرز المنتجين في المنطقة.