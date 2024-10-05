مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1300 سلة غذائية في اليمن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 219 سلة غذائية في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,240 فردًا بواقع 320 أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا المتضررة من السيول والأمطار، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024م.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 450 سلة غذائية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 3,150 فردًا بواقع 450 أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا المتضررة من السيول والأمطار، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024م.
إلى ذلك وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 630 سلة غذائية في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 4,410 أفراد بواقع 630 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.