مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1300 سلة غذائية في اليمن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 219 سلة غذائية في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,240 فردًا بواقع 320 أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا المتضررة من السيول والأمطار، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024م.