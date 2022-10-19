الإحصاء: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثالث من 2022م

ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثالث 2022م مقارنة بالربع الثالث من عام 2021م، سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.6%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.