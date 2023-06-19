برعاية خالد بن سلمان.. "مجلة الدفاع" تحتفي بمرور 60 عاماً على صدورها

وشهد الحفل، معرضًا مصاحبًا، استعرض نشأة المجلة ومراحل تطورها، بدءًا من الانطلاقة عندما صدرت الطبعة الأولى في 1962م باسم "مجلة الجيش العربي السعودي"، وطُبعت يدويًا بمطابع الأصفهاني في جدة على مادة "الزنكوغراف"، ثم المرحلة الثانية التي تغير مسماها إلى "مجلة الدفاع"، وزادت عدد صفحاتها، وطُبعت في مطابع القوات المسلحة في الرياض، وصولًا إلى المرحلة الثالثة التي شهدت نقلة نوعية على مستوى التصميم والنشر، حيث ظهور برنامج "الناشر الصحفي" وما تلاه من تطوير في الطباعة وصدور العدد المئوي في 1995م.