"التخصصي" يطوّر بروتوكول تشخيص جيني للوصول إلى صفر مرض مُعدٍ غير مُشخّص

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في تطوير بروتوكول الميتاجينوم، لتشخيص الأمراض المُعدية التي تعذر تحديد مسبباتها بالوسائل التقليدية، حيث يعمل على إجراء تحليل شامل للشفرة الوراثية للميكروب المسبب للعدوى لدى المرضى الذين لم تستجب أجسامهم للعلاج، والذين لم تفلح أساليب التشخيص التقليدية في تحديد أسباب ظهور الأعراض المرضية، وذلك بالاعتماد على تقنيات الجيل الثاني والثالث للتسلسل الجيني، في إنجاز يهدف إلى الوصول إلى صفر حالة غير مُشخّصة في التخصصي، ما ينعكس إيجابًا على خطة ونتائج وتوقيت العلاج، وتقليل فترة بقاء المرضى في المستشفى.