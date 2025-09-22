"الأرصاد" يُنبّه 10 مناطق بأمطار ورياح وأتربة.. وتحذيرات من سيول وصواعق وتدنٍ في مدى الرؤية

في تنبيهات متلاحقة، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيراته لـ10 مناطق بالمملكة، متوقعًا استمرار حالة من التقلبات الجوية المصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح نشطة، وأتربة مثارة، تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، وسط تحذيرات من تساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية في عدد من المواقع، اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء حتى المساء.
في منطقة مكة المكرمة، شملت التنبيهات محافظات مثل الطائف، الكامل، ومدركة بأمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة مع شبه انعدام في الرؤية، إضافة إلى أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة والقنفذة ورابغ وخليص وتربة والخرمة، مع توقعات برياح نشطة وارتفاع في الموج.
أما منطقة المدينة المنورة، فتشهد تنبيهين: الأول برياح نشطة تشمل محافظات الرايس وينبع، مع تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج، والثاني بأمطار خفيفة ورياح نشطة تشمل المدينة، وادي الفرع، المهد، والحناكية، مع احتمال لصواعق رعدية وتدني الرؤية.
وفي الرياض، تنبيه بهطول أمطار خفيفة على الدوادمي وعفيف، مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي لتدني الرؤية الأفقية، مع احتمالية لحدوث صواعق رعدية، بدءًا من الساعة 1 ظهرًا حتى 9 مساءً.
كما شهدت منطقة القصيم تنبيهًا يشمل معظم المحافظات، مثل بريدة، عنيزة، الرس، رياض الخبراء، والبكيرية، مع أمطار خفيفة ورياح نشطة، وصواعق متوقعة، ويستمر التنبيه حتى الساعة 9 مساءً.
وفي منطقة حائل، تتأثر محافظات عدة بينها الحائط، الشملي، الغزالة، وسميراء، بأمطار خفيفة ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية، مع احتمالية لحدوث صواعق رعدية، من الساعة 1 ظهرًا حتى 9 مساءً.
أما نجران، فشملها تنبيه بأتربة مثارة ورياح نشطة على محافظات بدر الجنوب، يدمة، حبونا، شرورة، نجران، وثار، تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية إلى ما بين 3 إلى 5 كيلومترات.
وفي جازان، تفاوتت التنبيهات بين أمطار متوسطة على الحرث، العارضة، والريث، وأمطار خفيفة على باقي المحافظات مثل بيش، صبيا، وأحد المسارحة، إلى جانب تنبيه برياح نشطة على فرسان تصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة.
منطقة الباحة سجلت أمطارًا متوسطة على معظم المحافظات، بينها العقيق، بلجرشي، وبني حسن، مع رياح شديدة وتساقط برد وجريان سيول، في حين توقعت الأرصاد أمطارًا خفيفة على مناطق جبلية أخرى مصحوبة بصواعق رعدية.
وفي عسير، شملت التنبيهات أمطارًا متوسطة على أبها، رجال ألمع، ومحايل، مع رياح شديدة وسحب رعدية، بينما تأثرت مناطق البرك، القحمة، وبيشة بأمطار خفيفة ورياح نشطة، وأتربة مثارة في الأمواه، العرين، وتثليث.
المنطقة الشرقية، وتحديدًا الأحساء، الجبيل، الدمام، والخبر، شهدت تنبيهًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتدني في مدى الرؤية، وارتفاع في الموج، مع سرعة رياح قد تصل إلى 49 كم/ساعة.