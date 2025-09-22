"الأرصاد" يُنبّه 10 مناطق بأمطار ورياح وأتربة.. وتحذيرات من سيول وصواعق وتدنٍ في مدى الرؤية

في تنبيهات متلاحقة، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيراته لـ10 مناطق بالمملكة، متوقعًا استمرار حالة من التقلبات الجوية المصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح نشطة، وأتربة مثارة، تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، وسط تحذيرات من تساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية في عدد من المواقع، اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء حتى المساء.