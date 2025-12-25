مركز الملك سلمان للإغاثة ينفّذ المشروع الطبي التطوعي للجراحة العامة في قطاع غزة

ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي للجراحة العامة في المستشفى الأهلي العربي بقطاع غزة، المقام خلال الفترة من 5 وحتى 31 ديسمبر 2025م.
وقد أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن (150) عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد، فيما استفاد من الفحوصات وقسم العيادات (300) شخص.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة مختلف الدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.