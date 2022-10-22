كاتب سعودي: أخي مريض السرطان "أنهت حياته كلمة عابرة قالها طبيب"

نفسية المريض

ويعلق الكاتب قائلًا: "ندعو له ولجميع المتوفين بالمغفرة والرحمة، ونستخلص العبر مما شاهدناه في حالته وحالة عدد غير قليل من المرضى، الذين يفقدون القدرة على المقاومة بسبب حالتهم النفسية التي قد تصنعها الظروف أو الشخصية ذاتها. أمر فطن له كثير من المستشفيات التي تتعامل مع مثل هذا المرض، فقامت بإيجاد قنوات ترفيه وإسعاد ودعم للمرضى، سواء داخل المستشفيات أو خارجها.. يقال: إن نسبة التعافي ترتفع بدرجة كبيرة عند أصحاب الروح المعنوية العالية، وهذا أمر مشاهد، لكن المهم هو أن نوجد هذه الروح ونؤصلها في العاملين في المرافق الصحية، وندفع بها لتكون جزءًا من التعافي الذي يحتاج إليه من يقاومون أمراضًا مستعصية. عندما تعتمد مجموعة من البروتوكولات التي تدعم المريض نفسيًّا، سينتج عنها عدد أكبر من التغييرات التي تطول المنشآت الصحية والعاملين فيها والبيئة التي يعيش فيها المريض عمومًا".