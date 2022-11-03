ممثلو المنظمات الدولية ورؤساء البعثات القنصلية بمكة يزورون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

وفي نهاية الجولة، التي رافقهم خلالها مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي وعدد من مسؤولي الوزارة، أعرَبَ رؤساء البعثات عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على ما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن؛ منوهين بما تُقدمه وزارة الخارجية من برامج للسلك الدبلوماسي المعتمدة لدى المملكة من خلال تعريفهم وإطلاعهم على ما تقوم به حكومة المملكة من جهود وخدمات مستمرة لخدمة ضيوف الرحمن وتنفيذ مشاريع ضخمة للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام أداء المناسك بكل يسر وسهولة.