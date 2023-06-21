"بيئة الطائف" تنفذ جولات تفقدية على أسواق النفع العام والمسالخ للتأكد من جاهزيتها

تفقّد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة؛ للتأكد من جاهزيتها لخدمة المستفيدين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وشدد "القاضي" على المختصين بقسم الأسواق والمسالخ بتسخير كل الجهود ورفع مستويات الأداء؛ لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والحرص على تنظيم العمل بالأسواق والمسالخ وفقاً للخطط التنفيذية خلال الموسم.
وأوضح أن مكتب الوزارة بالطائف يتابع سير العمل لاستقبال الأضاحي بمسالخ الوزارة المعتمدة في محافظات الطائف وميسان والمويه؛ إذ تم توفير كوادر من المشرفين والأطباء البيطريين والتنسيق مع الشركات المشغلة للمسالخ لرفع الطاقة التشغيلية وتأمين الجزارين وعمال النظافة لتقديم الخدمات وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.