"بيئة الطائف" تنفذ جولات تفقدية على أسواق النفع العام والمسالخ للتأكد من جاهزيتها

وأوضح أن مكتب الوزارة بالطائف يتابع سير العمل لاستقبال الأضاحي بمسالخ الوزارة المعتمدة في محافظات الطائف وميسان والمويه؛ إذ تم توفير كوادر من المشرفين والأطباء البيطريين والتنسيق مع الشركات المشغلة للمسالخ لرفع الطاقة التشغيلية وتأمين الجزارين وعمال النظافة لتقديم الخدمات وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.