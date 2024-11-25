انصراف الطلاب تزامن مع هطول الأمطار.. استغراب واسع لعدم تعليق الدراسة الحضورية بـ"تعليم جدة"

وأشار أولياء الأمور إلى أن تعليق الدراسة الحضورية يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات، مطالبين من الجهات ذات العلاقة بتعليق الدراسة الحضورية حرصاً على سلامة الطلبة، وخصوصاً أن الدراسة ستكون عن بعد ولن تفوت على الطلاب أو الطالبات الدروس.