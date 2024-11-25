انصراف الطلاب تزامن مع هطول الأمطار.. استغراب واسع لعدم تعليق الدراسة الحضورية بـ"تعليم جدة"

أثار قرار عدم تعليق الدراسة الحضورية في عدد من إدارات التعليم بمحافظة جدة، استغراب المواطنين والمتابعين، خاصة بعدما وافق هطول الأمطار إليوم وقت انصراف الطلاب والطالبات.
وأبدى العديد من أولياء الأمور استياءهم من استمرار الدراسة الحضورية، مؤكدين أن الأمطار الغزيرة تزامنت مع وقت انصراف الطلاب، مما تسبب في صعوبة التنقل، وطرح تساؤلات حول عدم اتخاذ قرار التعليق.
وأشار أولياء الأمور إلى أن تعليق الدراسة الحضورية يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات، مطالبين من الجهات ذات العلاقة بتعليق الدراسة الحضورية حرصاً على سلامة الطلبة، وخصوصاً أن الدراسة ستكون عن بعد ولن تفوت على الطلاب أو الطالبات الدروس.