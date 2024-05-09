لتطوير الحلول الإبداعية.. تدشين "البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني"

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يتضمن في مرحلته الأولى عدداً من المبادرات النوعية، أبرزها «منح رواد البحث والابتكار السيبراني، ومنح الأبحاث الابتكارية في صناعة الأمن السيبراني، وجسور الابتكار السيبرانية»، ويستهدف الجامعات والجهات البحثية المحلية والدولية، والباحثين والأكاديميين والخبراء في الأمن السيبراني، وطلاب وطالبات الدراسات العليا والمرحلة الجامعية المتخصصين في المجال. ويركز على ثمانية مجالات ذات أولوية وطنية تشمل " الجيل القادم للدفاع السيبراني، وتعزيز الصمود السيبراني، وأمن التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني في الذكاء الاصطناعي، والتشفير والأمن الكمي، والأمن السيبراني السلوكي، ومستقبل التهديدات والهجمات السيبرانية، وسياسات وتنظيمات الأمن السيبراني".