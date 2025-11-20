"زاتكا" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أكتوبر الماضي

وحثَّت "زاتكا" المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني: www.zatca.gov.sa، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعيَّن على المكلَّف الإقرار بها.