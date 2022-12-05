تطوير جزيرة "سندالة".. وجهة حصرية لمجتمع اليخوت في العالم ومقصد لتجارب الغوص

وتتميز هذه الجزر، ومن بينها جزيرة سندالة، بأنها متنوعة المساحات والتضاريس والبيئات، ما بين جزر ذات أصول مرجانية ورملية وقارية وبركانية، محاطة بالرمال الناعمة والمرتفعات الجبلية والتجمعات النباتية، إضافة إلى شعابها المرجانية، ما يؤهلها لتكون مقصداً سياحياً في معظم فصول السنة.