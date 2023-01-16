منع دخول الشاحنات إلى الرياض دون حجز إلكتروني مسبق.. بدءاً من الثلاثاء

وأضافت الهيئة أن "الخدمة تهدف إلى تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتخفيف الازدحام المروري، ومنع تكدس الشاحنات في مداخل المدن، كما تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية، وتوفير البيانات، وتحليل المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار، وإمكانية تتبع مسارات الشاحنات".