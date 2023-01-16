منع دخول الشاحنات إلى الرياض دون حجز إلكتروني مسبق.. بدءاً من الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للنقل، بالشراكة مع الجهات المعنية، عن ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات، وذلك في مدينة الرياض بدءاً من 17 يناير 2023م.
ووفقاً للإعلان، فإنه اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، سيكون الحجز الإلكتروني المسبق شرطاً لدخول الشاحنات إلى مدينة الرياض، حيث يهدف القرار لتنظيم تدفق الشاحنات، ومنع تكدسها في مداخل المدينة، ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.
وأوضحت الهيئة العامة للنقل، في بيان لها، أن "دخول الشاحنات سيكون من خلال حجز مواعيد إلكترونية مسبقة وبأوقات محددة ومجدولة؛ للمساهمة في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.
وأضافت الهيئة أن "الخدمة تهدف إلى تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتخفيف الازدحام المروري، ومنع تكدس الشاحنات في مداخل المدن، كما تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية، وتوفير البيانات، وتحليل المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار، وإمكانية تتبع مسارات الشاحنات".