الرياض تستضيف المؤتمر الإقليمي الأول للري والصرف الزراعي في الشرق الأوسط

يُذكر أن المنظمة الدولية للري والصرف (ICID) تنظم مؤتمرات إقليمية في أربع مناطق من العالم؛ "الإفريقية، والأوروبية، والآسيوية، ومنطقة البلدان الأمريكية" ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة الفعاليات الإقليمية والعالمية التي تنظمها المملكة أو تستضيفها؛ مما يؤكد المكانة العالمية التي تحظى بها المملكة بين دول العالم، كما يعكس هذا المؤتمر رؤية المملكة 2030، التي من أهم أهدافها تحقيق التنمية المستدامة.