"أروماتك" تحتفل بزواج نجم الهلال "نيفيز" بالزي السعودي

أقام اللاعب الدولي نجم فريق نادي الهلال السعودي "روبن نيفيز" احتفاله بزواجه في العاصمة الرياض، وذلك بعد أن احتفل بزواجه مع شريكته "ديبورا" في يوليو الماضي عقب نهاية مشواره مع منتخب البرتغال في بطولة كأس أمم أوروبا.
وأقيم الاحتفال برعاية "أروماتك"، وبحضور عدد من نجوم نادي الهلال، كـ(جواو كانسيلو) البرتغالي، والنجم البرازيلي (مالكوم فيليبي)، والكابتن محمد كنو.
وظهر النجم "نيفيز" وبيده أحد الأجهزة العطرية التي تنتجها الشركة الوطنية "أروماتك"، وتهتم بأن تلقى روائحها العطرية ثقة جميع شرائح المجتمع.
وفي حديث لرجل الأعمال عبدالرحمن الشبيب، مالك العلامة التجارية "أروماتك" والرئيس التنفيذي للشركة، بيَّن أن الهدف الرئيسي هو نشر التقاليد والثقافة السعودية عالميًّا، وقال: "نسعى كرجال أعمال سعوديين للترويج لثقافتنا الأصيلة، واللباس السعودي، من خلال هؤلاء النجوم الدوليين الذين يتابعهم مئات الملايين من المشجعين؛ لنساهم في دعم السياحة الوطنية، وتمسكنا بتراثنا وقيمنا مع انفتاحنا على العالم".
وتُعتبر "أروماتك" (https://aromatic.sa) من العلامات التجارية المتخصصة في أجهزة التعطير، وتعتمد تقنية النانو في التعطير، وهي أحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال. كما أن "أروماتك" متعاقدة مع أفضل مصممي العطور في العالم؛ لإنتاج عطور حصرية، وذات تنوُّع؛ لتعطي العميل خيارات أوسع، مع الحرص على تطبيق معايير الجودة العالمية.
وتخدم الشركة عملاءها بأكثر من خمسين فرعًا داخل السعودية والخليج.