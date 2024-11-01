"أروماتك" تحتفل بزواج نجم الهلال "نيفيز" بالزي السعودي

وتُعتبر "أروماتك" (https://aromatic.sa) من العلامات التجارية المتخصصة في أجهزة التعطير، وتعتمد تقنية النانو في التعطير، وهي أحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا المجال. كما أن "أروماتك" متعاقدة مع أفضل مصممي العطور في العالم؛ لإنتاج عطور حصرية، وذات تنوُّع؛ لتعطي العميل خيارات أوسع، مع الحرص على تطبيق معايير الجودة العالمية.