استعدادًا للعيد.. "أمانة جازان" تُنَفّذ جولات رقابية على منافذ بيع الحلويات

ونشرت الأمانة عدة رسائل توعوية، تمثلت في مجموعة نصائح مهمة ينبغي مراعاتها؛ مثل مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية الحلويات قبل الشراء، والتأكد من عدم تغير الخواص الطبيعية للحلوى، والتأكد من تغليف الحلويات وسلامتها قبل شرائها وعدم شراء الحلويات مجهولة المصدر من الباعة الجائلين، بالإضافة إلى مراعاة اتباع العاملين والبائعين للاشتراطات الصحية.