استعدادًا للعيد.. "أمانة جازان" تُنَفّذ جولات رقابية على منافذ بيع الحلويات

نفّذت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية مدينة جيزان- أمس، جولات رقابية مكثفة على منافذ بيع الحلويات؛ استعدادًا لقرب عيد الفطر المبارك، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس وطرق تخزينها وحفظها.
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن خططها التنظيمية والرقابية الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلك ورفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت بعدم تعريض المواد الغذائية لسوء التخزين أو سوء الحفظ قبل البيع.
ونشرت الأمانة عدة رسائل توعوية، تمثلت في مجموعة نصائح مهمة ينبغي مراعاتها؛ مثل مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية الحلويات قبل الشراء، والتأكد من عدم تغير الخواص الطبيعية للحلوى، والتأكد من تغليف الحلويات وسلامتها قبل شرائها وعدم شراء الحلويات مجهولة المصدر من الباعة الجائلين، بالإضافة إلى مراعاة اتباع العاملين والبائعين للاشتراطات الصحية.
ودعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات إلى المبادرة بالاتصال على 940.