"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: عواصف وأمطار غزيرة وضباب كثيف وانعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وحائل والرياض والشرقية والشمالية وعسير ونجران والجوف وجازان والباحة).
وتفصيلاً، أوضح المركز في تحذير لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عواصف رعدية وأمطارًا غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقُط البَرَد، وسيول، وارتفاع في الأمواج، وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على العرضيات حتى التاسعة صباحًا.
وحذر المركز منطقة حائل أيضًا من عواصف رعدية وأمطار غزيرة مع تساقُط البَرَد، وسيول، وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض ضبابًا مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والحريق والخرج والرين وحوطة بني تميم والدوادمي والقويعية وساجر وعفيف والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا وضبابًا على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والعرينة وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة نجران ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد الجوف ضبابًا كثيفًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وحزم الجلاميد وطريف وعرعر ورفحاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد جازان ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وسلوى والجبيل والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.