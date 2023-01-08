"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: عواصف وأمطار غزيرة وضباب كثيف وانعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز في تحذير لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عواصف رعدية وأمطارًا غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقُط البَرَد، وسيول، وارتفاع في الأمواج، وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على العرضيات حتى التاسعة صباحًا.