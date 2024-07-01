بعدما وصلت إلى أدنى مستوى تاريخي.. "البلوي": السعودية ستذهب بعيدًا في مواجهة البطالة بفضل رؤية 2030

يؤكد الكاتب الصحفي جميل البلوي أن السعودية ستذهب بعيدًا في مواجهة البطالة، التي تعد من أعقد المشكلات التي تواجه المجتمعات، راصدًا جهودًا وحلولًا قدّمتها المملكة متسلحةً ببرامج رؤية 2030، وكيف هبط معدل البطالة بين السعوديين من 12.3 في المائة عام 2016، عند بدء برامج الرؤية، إلى 7.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2024م، حسب الهيئة العامة للإحصاء، وهو أدنى مستوى تاريخي لمعدلات البطالة في المملكة.