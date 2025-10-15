وزير "البيئة" من روما: المملكة تستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه 50% واستهلاك المياه غير المتجددة 90% بحلول 2035

وأشار "الفضلي" إلى أن المملكة تتبوأ الريادة العالمية في إنتاج المياه المحلاة، بقدرة تفوق 16 مليون متر مكعب يوميًا، ونجحت في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 50%، وتقليل التكلفة إلى أدنى المستويات عالميًا، مستندة إلى البحث والابتكار وبناء القدرات الهندسية، مع بنية تحتية تمتد لأكثر من 19 ألف كيلومتر من خطوط نقل المياه، وتغطي أكثر من 82% من المناطق السكانية.