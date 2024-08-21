"حساب المواطن" يشدّد على التأكُّد من دقّة بيانات الدخل وتسجيل مصدر الدخل الصحيح

أوضح برنامجُ "حساب المواطن" أنّه وحتى لا يتأثّر استحقاق الدعم في برنامج حساب المواطن، يجب التأكد من دقة بيانات الدخل وتسجيل المصدر الصحيح بما يتوافق مع الجهات ذات العلاقة.
وقال البرنامج: عدم الإفصاح عن مصدر الدخل الصحيح يؤثّر على قيمة الاستحقاق.
وأضاف: يجب التأكُّد من دقّة بيانات الدخل وتسجيل المصدر الصحيح بما يتوافق مع الجهات ذات العلاقة؛ حتى لا يؤثّر ذلك على قيمة استحقاقك للدعم.
وأشار إلى أن ذلك يشمل كلًّا من: "موظف حكومي، موظف قطاع خاص، عسكري، طالب، أعمال حرة، متقاعد من قطاع حكومي، متقاعد من قطاع خاص، لا توجد وظيفة، دون سن العمل، موظف في قطاع غير ربحي".