"حساب المواطن" يشدّد على التأكُّد من دقّة بيانات الدخل وتسجيل مصدر الدخل الصحيح

وأشار إلى أن ذلك يشمل كلًّا من: "موظف حكومي، موظف قطاع خاص، عسكري، طالب، أعمال حرة، متقاعد من قطاع حكومي، متقاعد من قطاع خاص، لا توجد وظيفة، دون سن العمل، موظف في قطاع غير ربحي".