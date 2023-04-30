أكثر من 418 ألف "فطرة" وزّعها برنامج زكاة الفطر الموحد بالشرقية على 65 ألف فرد

وزع برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية الذي يأتي للعام الثامن على التوالي بتوجيه ورعاية من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة قبيل ليلة العيد، 418648 "فطرة" على الأسر الأشد احتياجًا بالمنطقة الشرقية.
وقال المتحدث الإعلامي لبرنامج زكاة الفطر الموحد فيصل المسند: إن عدد "الفِطَر" التي تم توزيعها بالمنطقة الشرقية، استفاد منها 65.096 فردًا و13442 أسرة بالمنطقة، بمشاركة 37 جمعية خيرية، و133 مركزًا تجاريًّا ساهموا في استلام وتوزيع الزكاة على الأسر المستحقة.
وأوضح "المسند" أن عدد العاملين في البرنامج بلغ 495، وصلت ساعات عملهم إلى 77.902 ساعة بمقر مركز العمليات والمبادرات المجتمعية الذي ينسق ويدير برنامج زكاة الفطر الموحد، وبمقرات الجمعيات والمراكز التجارية العاملة مع البرنامج؛ بينما بلغ عدد المتطوعين بالبرنامج 352 متطوعًا؛ مضيفًا أن البرنامج استلم الزكاة نقديًّا، ووزعها في وقتها الشرعي كأرز على المستحقين.
وأضاف "المسند" أن هناك اتفاقيات شراكة مع شركات النقل لنقل الفائض بين مدن المنطقة الشرقية، وسد العجز في مدن أخرى تحتاج هذا الفائض.