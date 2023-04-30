أكثر من 418 ألف "فطرة" وزّعها برنامج زكاة الفطر الموحد بالشرقية على 65 ألف فرد

وأوضح "المسند" أن عدد العاملين في البرنامج بلغ 495، وصلت ساعات عملهم إلى 77.902 ساعة بمقر مركز العمليات والمبادرات المجتمعية الذي ينسق ويدير برنامج زكاة الفطر الموحد، وبمقرات الجمعيات والمراكز التجارية العاملة مع البرنامج؛ بينما بلغ عدد المتطوعين بالبرنامج 352 متطوعًا؛ مضيفًا أن البرنامج استلم الزكاة نقديًّا، ووزعها في وقتها الشرعي كأرز على المستحقين.