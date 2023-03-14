تحت رعاية خادم الحرمين.. تكريم "تكافل" المدينة المنورة لرعاية الأيتام

تحت رعايةِ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وبحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ كرَّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء؛ جمعية "تكافل" الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة.
جاء ذلك لفوزها بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها العاشرة في فرع التميز بالوقف الإسلامي، عن مشروعها "وقف نخيل اليتامى" ضمن 12 جهة أخرى كُرّمت في فروع الجائزة المختلفة.
وعبّر أمين عام الجمعية الدكتور عبدالمحسن بن معيض الحربي، عن عظيم امتنانه ومنسوبي "تكافل"، للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وتقديره للتكريم الذي حظيت به من الجائزة التي تمثّل علامة فارقة في تاريخ ومفهوم العمل الاجتماعي وتطوير أدواته وتحفيزه للوصول لتطلُّعات القيادة الرشيدة، وتتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتسهم في تحقيق مستهدفاتها.
وقال: إن تكريم "تكافل" بجائزة الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي بفرع التميز في الوقف الإسلامي؛ هو تكريم للجهود المخلصة التي يبذلها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية "تكافل" الخيرية لرعاية الأيتام، وصاحب فكرة وقف نخيل اليتامى وداعمها الأول، ضمن حزمة من الأوقاف والمبادرات والمشروعات الخلّاقة التي أثمرت، بفضل الله تعالى، عن تقديم "تكافل" كلَّ أنواع الرعاية الصحية والتعليمية والتربوية والكفالة المعيشية لـ15920 يتيمًا، و6501 أرملة.
وأضاف أن ذلك التكريم أيضًا لجميع الداعمين والمساهمين من المحسنين وأهل الخير والجهات والمؤسسات والأفراد، وتقديرًا لما يقدمونه من عطاء ودعم كبير لبرامج "تكافل" ومشروعاتها.
يُذكر أن وقف "نخيل اليتامى" الذي حصدت "تكافل" به الجائزةَ يهدف لتنويع مصادر دخل الجمعية، وإيجاد منتجات بجودة عالية تختصّ بقطاع التمور، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات وتنوّع التمور المعروفة بالمدينة المنورة.
كما أتاحت الجمعية المجالَ أمام المتبرعين للمشاركة في أجر رعاية الأيتام؛ من خلال زراعة النخلة باسم المتبرع، بوصفها نوعًا من الأوقاف والصدقات الجارية، والإسهام في مشروعات الوقف، بما يصون ويعزّز كرامة الأيتام.
وبدأ الإنتاج في بعض هذه المزارع الوقفية لتواكب الجمعية مع هذا النتاج فتح منافذ البيع في مراكز عدة بالمنطقة، والتسويق لمنتجات المزارع من خلال المتجر الإلكتروني لداخل المملكة وخارجها.
وينفّذ المشروع في تسعة مواقع مختلفة على مساحة تزيد على 11 مليون متر مربع، لغرس أكثر من 160 ألف نخلة حتى الآن.