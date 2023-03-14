تحت رعاية خادم الحرمين.. تكريم "تكافل" المدينة المنورة لرعاية الأيتام

وقال: إن تكريم "تكافل" بجائزة الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي بفرع التميز في الوقف الإسلامي؛ هو تكريم للجهود المخلصة التي يبذلها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية "تكافل" الخيرية لرعاية الأيتام، وصاحب فكرة وقف نخيل اليتامى وداعمها الأول، ضمن حزمة من الأوقاف والمبادرات والمشروعات الخلّاقة التي أثمرت، بفضل الله تعالى، عن تقديم "تكافل" كلَّ أنواع الرعاية الصحية والتعليمية والتربوية والكفالة المعيشية لـ15920 يتيمًا، و6501 أرملة.