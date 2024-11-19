أمير القصيم يفتتح مستشفى سلام للخيل ويشهد توقيع اتفاقيّات تعاون مع عددٍ من مرابط الخيول

افتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، مستشفى سلام للخيل بمدينة بريدة، الذي يُعد أحد المشروعات المتخصصة في تقديم العلاجات والأبحاث البيطرية المرتبطة بالخيل وتقديم الرعاية الصحية له.
وأكد أمير القصيم أن افتتاح المستشفى يُعد إنجازًا رياديًا يُضاف إلى منظومة المشروعات البيئية المتميزة في المنطقة والعالم في مجال الطب البيطري الحديث، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس الحرص والاهتمام على دعم وتعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بالخيل بالمملكة، والعمل على الحفاظ بالسلالات النادرة من الخيل، وتقديم الرعاية الفائقة من خلال مستشفى مرجعي يُعتمد عليه في تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.
وأكد أمير القصيم أن المستشفى يتميز بتنوع التخصصات الطبية المتاحة، ووجود كفاءات طبية متخصصة في مجال علاج الخيل، بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة وفق أعلى المعايير العالمية، إذ إن دعم الخيل وتطوير الرعاية البيطرية له بما يتماشى مع المعايير العالمية من خلال هذا المشروع النوعي سيُسهم في تقديم أعلى مستويات الرعاية، لتبقى المملكة في الريادة في هذا المجال.
وكان أمير القصيم قد اطلع على الخدمات الطبية البيطرية التي يقدمها مستشفى سلام للخيل، الذي يقدم منظومة متكاملة من الرعاية، مرورًا بعمل الأبحاث عنها بسائر تفاصيلها الصحية والجينية والحفاظ على السلالات النادرة، وشاهد الأقسام التي يضمها المستشفى وتشمل أقسام الجراحة والإصابات الرياضية والأشعة والتناسليات والمختبرات والزيارة الحقلية.
وشهد أمير القصيم الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة تخلله كلمة لرئيس مجموعة سلام البيطرية فهاد الفهاد الذي أعرب عن شكره وتقديره لسموه على دعمه المستمر للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة ومن بينها مجموعة سلام البيطرية، مشيرًا إلى أن مستشفى سلام للخيل تأسس عام 2023 برؤية واستراتيجية لتحقيق الريادة العالمية في مجال الطب البيطري الحديث للخيل واستحداث بنية تحتية تُمكن من المحافظة على هذا الموروث في المملكة، ودعم مربي الخيل والتوسع الإيجابي في جميع ما يخدم الخيل ومربينها.
كما شهد أمير القصيم توقيع اتفاقيّة تعاون بين مستشفى سلام للخيل وعدد من مرابط الخيل بالمنطقة، عقبها كرّم الداعمين والمساهمين في دعم برامج المستشفى.