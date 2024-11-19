أمير القصيم يفتتح مستشفى سلام للخيل ويشهد توقيع اتفاقيّات تعاون مع عددٍ من مرابط الخيول

وأكد أمير القصيم أن افتتاح المستشفى يُعد إنجازًا رياديًا يُضاف إلى منظومة المشروعات البيئية المتميزة في المنطقة والعالم في مجال الطب البيطري الحديث، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس الحرص والاهتمام على دعم وتعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بالخيل بالمملكة، والعمل على الحفاظ بالسلالات النادرة من الخيل، وتقديم الرعاية الفائقة من خلال مستشفى مرجعي يُعتمد عليه في تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.