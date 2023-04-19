أبوالغيط يوجه نداءً إنسانياً لوقف إطلاق النار في السودان خلال أيام العيد

وقال أبو الغيط في نداء إنساني وجهه اليوم للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع "إنه من دواعي الحزن الشديد أن يحل عيد الفطر المبارك على أهلنا في السودان، وهم مروعون في بيوتهم، خائفون على حياتهم، وفيهم المريض والطفل والمُسن، بينما يتواصل القتال في المدن والشوارع، ويتطاير الرصاص وتتساقط القذائف على نحو يؤدي إلى سقوط الضحايا من المدنيين، أو إلى زيادة معاناة السكان بما يفوق الاحتمال".