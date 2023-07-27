الإحصاء: نسبة اعتماد الأسر على المياه المعبأة للشرب 49.06%

وبيّنت النتائج أن 99.44% من إجمالي الأسر تتخلص من النفايات المنزلية في حاوية النفايات العامة؛ بينما يقوم 0.47% من الأسر بحرق النفايات، كما يقوم 0.06% من الأسر بدفن النفايات، و0.03% من الأسر تتخلص من النفايات بطرق أخرى.