بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. "المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي" يشارك في 3 فعاليات

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، يشارك وينظم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، اليوم الأربعاء، ٣ فعاليات متخصصة؛ وذلك بحضور ومشاركة عدد من الجهات المعنية، والمتخصصين والباحثين، والشخصيات الفاعلة في المجتمع.
فبالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، ووزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين، يشارك المعهد في ندوة بعنوان "جودة المعلم في عالم متغير: التحولات والتحديات والآمال"؛ حيث سيلقي رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور بدر الحربي الكلمة الافتتاحية للندوة.
وينظم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، اللقاء التربوي الافتراضي (نقاط التطوير المهني متطلب لترقية المعلمين في لائحة الوظائف التعليمية- الضوابط والاحتساب) الذي ستقدمه المديرة العامة للبرامج النوعية في المعهد الدكتورة نوال العواد.
كما ينظم المعهد -بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة ممثلة في كلية التربية- الندوة الافتراضية بعنوان "جودة المعلم بين متطلبات المهنة والأدوار المستقبلية (الطفولة المبكرة والتربية الخاصة أنموذجًا)" بمشاركة عدد من المتخصصين.