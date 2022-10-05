بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. "المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي" يشارك في 3 فعاليات

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، يشارك وينظم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، اليوم الأربعاء، ٣ فعاليات متخصصة؛ وذلك بحضور ومشاركة عدد من الجهات المعنية، والمتخصصين والباحثين، والشخصيات الفاعلة في المجتمع.