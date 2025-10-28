أسواق العثيم توقّع اتفاقية تعاون مع شركة قطف الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارع المحلي

وتركّز الاتفاقية في جوهرها على خدمة المستهلك النهائي لأسواق العثيم، من خلال توفير منتجات طازجة بجودة أعلى وأسعار أفضل واستدامة في الإمدادات، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع على مدار العام، ولتحقيق ذلك تسعى الاتفاقية إلى إعداد خطة زراعية سنوية مشتركة للخضار والفواكه الطازجة المنتجة محليًا، إلى جانب توسيع سلة المنتجات الوطنية وتطوير العلاقة التجارية بين الجانبين لتصل إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد مبنية على الثقة والمصالح المشتركة، كما تمهد الاتفاقية للانتقال إلى نموذج الزراعة التعاقدية خلال المراحل القادمة، بما يعزز جودة المنتجات واستقرار الإمدادات والأسعار، ويدعم قدرة السوق المحلي على المنافسة في إطار منظومة تسويقية مستدامة.