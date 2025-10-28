أسواق العثيم توقّع اتفاقية تعاون مع شركة قطف الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارع المحلي

برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وقّعت شركة أسواق العثيم اتفاقية تعاون مع شركة قطف الزراعية بهدف تسويق وتطوير المنتجات الزراعية المحلية، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي، بما يسهم في دعم المزارع السعودي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الأمن الغذائي.
وقّعها من جانب أسواق العثيم الرئيس التنفيذي المهندس موفق مباره، ومن جانب شركة قطف الزراعية الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد صالح الملوحي.
وتركّز الاتفاقية في جوهرها على خدمة المستهلك النهائي لأسواق العثيم، من خلال توفير منتجات طازجة بجودة أعلى وأسعار أفضل واستدامة في الإمدادات، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع على مدار العام، ولتحقيق ذلك تسعى الاتفاقية إلى إعداد خطة زراعية سنوية مشتركة للخضار والفواكه الطازجة المنتجة محليًا، إلى جانب توسيع سلة المنتجات الوطنية وتطوير العلاقة التجارية بين الجانبين لتصل إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد مبنية على الثقة والمصالح المشتركة، كما تمهد الاتفاقية للانتقال إلى نموذج الزراعة التعاقدية خلال المراحل القادمة، بما يعزز جودة المنتجات واستقرار الإمدادات والأسعار، ويدعم قدرة السوق المحلي على المنافسة في إطار منظومة تسويقية مستدامة.
وأكد المهندس موفق مباره أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود أسواق العثيم في دعم المنتج الوطني وتمكين المزارع المحلي، مشيرًا إلى أن الشركة تولي أهمية كبيرة لتعزيز مفهوم «من المزرعة إلى العميل» من خلال توفير منتجات طازجة عالية الجودة بأسعار مناسبة للمستهلكين، والمساهمة في بناء منظومة تسويقية مستدامة تدعم الأمن الغذائي الوطني.
من جهته، أوضح الأستاذ محمد الملوحي الرئيس التنفيذي لشركة قطف الزراعية أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تطوير منظومة التسويق الزراعي المحلي، من خلال توحيد الجهود بين المزارعين والأسواق الوطنية الكبرى، مؤكدًا حرص الشركة على تقديم منتجات زراعية ذات جودة عالية تتوافق مع المواصفات القياسية ومتطلبات المستهلك.
والجدير بالذكر أن شركة أسواق العثيم تُعد من الشركات الرائدة في قطاع تجزئة المواد الغذائية في المملكة، وتمتلك شبكة واسعة تضم أكثر من 400 فرع داخل المملكة، إلى جانب 61 فرعًا في جمهورية مصر العربية، وتسعى منذ تأسيسها عام 1956 إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في (حياة أفضل بتكاليف أقل).
كما أن شركة قطف الزراعية تعمل في قطاع الزراعة منذ عام 1981، وتعد كيان رائد في مجال زراعة الخضار والفواكه، ما يعكس التزامها بالابتكار وتلبية احتياجات السوق الزراعي المحلي والعالمي.