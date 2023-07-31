المملكة تستعرض جهودها لتطوير منظومة الابتكار خلال منتدى "واقع ومستقبل قطاع البحث والتطوير"

وتحدَّث مُمثل الهيئة الدكتور هاني شودري خلال المنتدى، عن جهود المملكة في دعم قطاع البحث والتطوير والابتكار والتوجهات الوطنية للارتقاء بجودة مُخرجات البحث العلمي والابتكار، كما استعرض المبادرات الإستراتيجية والتحولية لاستقطاب الكفاءات من الباحثين المُميزين في المملكة، والتجارب الناجحة في تتجير الابتكار وتسويقها.