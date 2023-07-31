المملكة تستعرض جهودها لتطوير منظومة الابتكار خلال منتدى "واقع ومستقبل قطاع البحث والتطوير"

شاركت المملكة ممثلة بهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، في أعمال منتدى واقع ومستقبل قطاع البحث والتطوير والابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي 2023م، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وتحدَّث مُمثل الهيئة الدكتور هاني شودري خلال المنتدى، عن جهود المملكة في دعم قطاع البحث والتطوير والابتكار والتوجهات الوطنية للارتقاء بجودة مُخرجات البحث العلمي والابتكار، كما استعرض المبادرات الإستراتيجية والتحولية لاستقطاب الكفاءات من الباحثين المُميزين في المملكة، والتجارب الناجحة في تتجير الابتكار وتسويقها.
واستعرض المنتدى على مدى يومين، الإنجازات البحثية والابتكارية في مسيرة البحث العلمي لدول مجلس التعاون الخليجي، كما ناقش التحدِّيات التي تواجه منظومة البحث والتطوير والابتكار في المنطقة.
وأوصى المشاركون في ختام أعمال المنتدى بأهمية المبادرات التي تُسهم في تعزيز التعاون العلمي وتحقيق التكامل بين الباحثين والوزارات والجهات في دول مجلس التعاون الخليجي لنقل المعرفة البحث العلمي والابتكار.