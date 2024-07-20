عن انقطاع الكهرباء في شرورة.. "الحيدر": شكرًا لـ"الكهرباء" لتعاملها بسرعة ومسؤولية.. والسكان تحملوا الانقطاع بسعة صدر

ويعلق "الحيدر" قائلاً: "قد تكون وجهة نظري قد تغيرت، فلربما كنت من الذين سيوجهون سهام النقد اللاذع لكل القائمين على منظومة الكهرباء في المملكة، ولن أكون مراعياً لأي تداعيات في ظل حالة الالتهاب العصبي التي تضربنا جميعاً، جراء موجات الحر المتتابعة، ولكن الرقي الذي تعاملت به "الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء"، واعتذارها لكل إنسان في المنطقة التي انقطع فيها التيار الكهربي، ولغة المسؤولية التي تكلمت بها، في اعترافها بالخطأ، والوعد بإصلاحه، وتقديم التعويض المناسب لكل المستفيدين في شرورة، كل تلك العناصر غيرت لغة الخطاب، من نقد واتهام، إلى اعتراف بقيمة تلك المنظومة، التي راعت أبعاداً إنسانية كثيرة في خطابها الإعلامي، وإعلانها تحمل المسؤولية وتبعات ما حدث، والعمل على عدم تكراره، بل والتحقيق في أسبابه الجديدة أو السابقة في فترات زمنية سالفة، وكأنها تعد فاتورة الحساب لمحاسبة من أخطأ".