"الداخلية" تدشّن جناحَها "أمان ونماء" في معرض "سيتي سكيب" العالمي

وتهدف مشاركة الوزارة إلى إبراز التطوّر الذي شهدتْه وزارة الداخلية في ظلّ رؤية المملكة 2030م؛ حيث سيحظى الزوّار بالتعرف على خدمات الوزارة الإلكترونية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي من خلال منصة "أبشر"، عبر أكثر من 350 خدمة، ومراكز العمليات الأمنية "911".