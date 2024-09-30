سفارة المملكة في واشنطن تحذّر المواطنين بـ 6 ولايات أمريكية من "هيلين"

وكانت السلطات في ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة قد بدأت جهود إنقاذٍ مكثفة، بعدما تسبّبت رياحٌ وأمطارٌ وعواصفُ في انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان، وتدمير طرق وجسور، وأدت إلى فيضانات مدمّرة من فلوريدا إلى فرجينيا.