محليات
سفارة المملكة في واشنطن تحذّر المواطنين بـ 6 ولايات أمريكية من "هيلين"
دعت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين الموجودين في ولايات: فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا وواشنطن العاصمة، إلى أخذ الحيطة والحذر من جرّاء تداعيات العاصفة "هيلين".
وشدّدت السفارة على ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية والتواصل معها في حالات الطوارئ، خاصة مع إعلان حالة الطوارئ في عددٍ من الولايات المتوقع تأثرها بالعاصفة خلال الساعات المقبلة.
وكانت السلطات في ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة قد بدأت جهود إنقاذٍ مكثفة، بعدما تسبّبت رياحٌ وأمطارٌ وعواصفُ في انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان، وتدمير طرق وجسور، وأدت إلى فيضانات مدمّرة من فلوريدا إلى فرجينيا.