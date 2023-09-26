مواطنون يشتكون من أشعار مواقع التخييم في المنطقة الشرقية

قبل دخول فصل الشتاء تكثر المخيمات، سواء النظامية أو العشوائية، في المنطقة الشرقية؛ لغرض الاستمتاع بالأجواء الباردة، وأيضًا للاستفادة المالية، إلا أن أسعار المواقع التي تقوم أمانة الشرقية بتأجيرها على المواطنين مبالغ فيها؛ حسب وصف البعض منهم؛ إذ تصل إلى 1500 ريال طوال فترة التخييم؛ فيلجأ الكثير منهم إلى بناء المخيمات في مواقع عشوائية.
ورغم الجهود التي تقوم بها الأمانة في إزالة هذه المخيمات في المواقع العشوائية في أوقات معينة، إلا أن بعد الإزالة تتم إعادة بناء هذه المخيمات دون الرجوع مرة أخرى إلى إزالتها من قبل الأمانة.
مواطنون قالوا في حديثهم لـ"سبق": "السعر الذي تضعه الأمانة مقابل إيجار المخيمات مرتفع؛ فلماذا لا تكون الأسعار من 200 إلى 500 ريال؟".
وقال آخرون: "هذه تعتبر متنفّسًا لنا، وخدمة تقدمها أمانة الشرقية؛ فلماذا يأخذون المال مقابل هذه الخدمة؟ فالأراضي كثيرة والمناطق الصحراوية كثيرة".
من جانبها أكدت أمانة المنطقة الشرقية في بيان سابق لها أن "هناك مبالغ مالية قد تم تحديدها مسبقًا نظير الخدمات التي تقدمها للمخيمات؛ حيث ستكون 1500 ريال طوال فترة التخييم، بالإضافة إلى 1000 ريال كتأمين يستردّ في حال إخلاء الموقع والتأكد من نظافته".
وشدّدت أمانة المنطقة الشرقية على تنفيذ لائحة الغرامات والجزاءات لمخالفي أنظمة التخييم.
يذكر أن إجمالي مساحة المنتزه البري يبلغ 6 ملايين متر مربع ويبعد عن مدينة الدمام حوالي 20 كيلومترًا، ويقع على طريق الرياض السريع وطريق المطار.