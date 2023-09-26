مواطنون يشتكون من أشعار مواقع التخييم في المنطقة الشرقية

قبل دخول فصل الشتاء تكثر المخيمات، سواء النظامية أو العشوائية، في المنطقة الشرقية؛ لغرض الاستمتاع بالأجواء الباردة، وأيضًا للاستفادة المالية، إلا أن أسعار المواقع التي تقوم أمانة الشرقية بتأجيرها على المواطنين مبالغ فيها؛ حسب وصف البعض منهم؛ إذ تصل إلى 1500 ريال طوال فترة التخييم؛ فيلجأ الكثير منهم إلى بناء المخيمات في مواقع عشوائية.