البريد السعودي "سبل" راعٍ ذهبي في معرض سيملس الشرق الأوسط 2022

وتشارك "سبل" في جناح تعرض فيه خدماتها البريدية واللوجستية في مجال المدفوعات والتعاملات المالية، والتجارة الإلكترونية، كما تعرض خدمة العنوان الوطني الذي يُعد من أهم خدمات سبل وأكثرها ابتكارًا، والذي يهدف إلى تطوير النظام البريدي في المملكة، وإلى تسهيل وصول الخدمات البريدية إلى محل إقامتك بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى مشاركة شركة "ناقل إكسبرس" في جناح سبل، والتي تستعرض فيه خدمات الشحن الجوية والبرية والبحرية، والحلول اللوجستية الملائمة لكل القطاعات.. وتأتي هذه المشاركة بعد استحواذ سبل بالكامل على "ناقل إكسبريس" الشريك الاستراتيجي والحليف الهام في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، كما يشارك الأستاذ تركي الوشمي نائب الرئيس لقطاع التجزئة في الجلسات الحوارية كمتحدث في جلسة بعنوان "اكتساب ميزة تنافسية في توحيد وتعدد القنوات نحو النجاح".