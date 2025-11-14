"بنان 2025".. منمنمات دمشقية تُجسّد ذاكرة الشام القديمة وتحوّل الحنين إلى مشاهد نابضة

وتضمّنت الأعمال مشهدًا لعائلة دمشقية تُعدّ الكبة في جلسة منزلية تقليدية؛ حيث تجلس امرأتان لتحضير المكونات، بينما يشوي شاب القطع على موقد صغير، وتظهر قطة في الخلفية تحاول سرقة قطعة لحم، في لقطة تنبض بالحياة والواقعية. كما جسّدت منمنمة أخرى دكانًا تقليديًا مكتظًا بالأواني والبهارات، تُعيد للذاكرة أصوات الأسواق وروائح التوابل الدمشقية الزكية.