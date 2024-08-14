تختصر وقت الصيانة 40%.. تفاصيل عن المعدّة الحديثة لإعادة جميع طبقات أسفلت الطرق

وبيّنت أن لمعدّة إعادة تدوير كامل طبقات الأسفلت وما تحتها بالموقع (FDR) عدة فوائد؛ منها خفض التكاليف بنسبة تتراوح بين 40-70% مقارنةً بأعمال الصيانة التقليدية، وتقليل تعطيل الحركة المرورية لقدرتها على إعادة الحركة في نفس اليوم إلى الحركة المرورية الخفيفة، كما أنها صديقة للبيئة لقدرتها على خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات استخراج المواد الجديدة وعمليات النقل، بالإضافة إلى محافظتها على المواد الخام بنسبة تزيد على 40% بما يحقق استدامة المواد، وتتميز المعدة بإعادة استخدام ما يصل إلى 100% من المواد الموجودة في الموقع بما يقلل عمليات النقل، بالإضافة إلى قدرتها على اختصار زمن التنفيذ بما يزيد على 40%.