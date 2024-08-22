جدة.. "بلدية العزيزية" تضبط شاحنة تحمل 6 أطنان من السكراب والمخلفات المعدنية

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية التي تنفذها الأمانة لتعزيز الرقابة والحد من المخالفات التي تؤثر سلبًا على البيئة والمظهر العام للمدينة، في إطار جهود أمانة جدة المستمرة لرصد المخالفات ومنع الأنشطة غير النظامية في المدينة.