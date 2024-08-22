جدة.. "بلدية العزيزية" تضبط شاحنة تحمل 6 أطنان من السكراب والمخلفات المعدنية

تمكنت بلدية العزيزية التابعة لأمانة محافظة جدة، من إحباط عملية نقل مخالفة للسكراب؛ حيث جرى ضبط شاحنة من نوع دينا تحمل 6 أطنان من السكراب والمخلفات المعدنية.
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية التي تنفذها الأمانة لتعزيز الرقابة والحد من المخالفات التي تؤثر سلبًا على البيئة والمظهر العام للمدينة، في إطار جهود أمانة جدة المستمرة لرصد المخالفات ومنع الأنشطة غير النظامية في المدينة.
وأكدت رئيسة بلدية العزيزية، هبة حسين البلوي، أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام البلدية بتطبيق الأنظمة والتعليمات، المشددة على أن البلدية لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأضافت البلوي: "نعمل بشكل مستمر على تكثيف الجولات الرقابية، ونشدد على أهمية التعاون من المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال بالمركز الموحد لخدمة البلاغات 940".
وأشارت إلى أن بلدية العزيزية مستمرة في جهودها لتعزيز جودة الحياة في الأحياء التابعة لها، من خلال التصدي لأي سلوكيات مخالفة تسعى للإضرار بالبيئة أو تشويه المظهر الحضري للمدينة.