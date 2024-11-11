المساعدات السعودية للفلسطينيين واللبنانيين.. دعم إنساني فعّال يخفف تداعيات العدوان الإسرائيلي

وتعددت جهود المملكة في التعامل مع أزمتي العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، ومن بينها جهودها في المجال الإنساني، حيث سارعت المملكة في أعقاب اندلاع الأزمتين إلى إطلاق حملة شعبية لإغاثة الفلسطينيين في غزة، وتدشين جسور جوية وبحرية لتقديم المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة إلى الشعبين الفلسطيني واللبناني، وزاد إجمالي قيمة تبرعات الحملة الشعبية للفلسطينيين عن 700 مليون ريال منذ إطلاقها، بمشاركة أكثر من مليوني متبرع، بالإضافة إلى تقديم المملكة دعماً مالياً شهرياً للفلسطينيين للإسهام في معالجة تداعيات الحرب في غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى.