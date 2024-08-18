رسمياً.. وزير الموارد البشرية يدشّن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"

وتوافر لتلك الجهات إنشاء ملفات تعريفية بالجهة أو المنشأة، وطرح قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف، إلى جانب جدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، واستكمال جميع أنشطة التوظيف، وتُحقّق المنصة مواءَمةً رقميةً سلسةً شاملةً وفاعلةً، وفق معايير الدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل.