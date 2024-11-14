"سبل" و"الصادرات" توقعان مذكرة تفاهم لدعم صادرات المملكة غير النفطية

وقّعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" وهيئة تنمية الصادرات السعودية، مذكرة تفاهم تهدف إلى التنسيق والتعاون لدعم صادرات المملكة غير النفطية من خلال تقديم حلول لوجستية للشركات المصدرة.
ومثّل الجانبين في التوقيع, نائب الرئيس لقطاع المبيعات الحكومية والشركات في "سبل" المهندس ريان الشريف، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع بيئة التصدير وأمانة اللجان بالهيئة بدر بن فهد الربدي.
ويشمل نطاق مذكرة التفاهم تقديم حلول لوجستية للبضائع العامة عبر النقل البري والجوي، ودعم المصدرين بخدمات مميزة وأسعار تنافسية، بالإضافة لحصر العوائق والتحديات في بيئة التصدير والنقل، وتقديم ورش عمل لتوعية المنشآت المستهدفة بالخدمات المقدمة من الطرفين.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص هيئة تنمية الصادرات السعودية على تعزيز الشراكات الإستراتيجية الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يخدم الأهداف الرامية إلى تعزيز مكانة المنتجات السعودية وتسهيل وصولها للمستهلكين في الأسواق المحلية والعالمية، وتعكس التزامها المستمر بدعم التنوع الاقتصادي والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الصادرات السعودية غير النفطية.
ويسعى البريد السعودي لتحقيق مستهدفاته الإستراتيجية ليصبح الجهة الرائدة والخيار الإستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، كمشغل وطني يمتاز بإمكانيات عالية في تقديم الممكنات اللوجستية والجيومكانية على مستوى المنطقة.