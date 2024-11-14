"سبل" و"الصادرات" توقعان مذكرة تفاهم لدعم صادرات المملكة غير النفطية

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص هيئة تنمية الصادرات السعودية على تعزيز الشراكات الإستراتيجية الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يخدم الأهداف الرامية إلى تعزيز مكانة المنتجات السعودية وتسهيل وصولها للمستهلكين في الأسواق المحلية والعالمية، وتعكس التزامها المستمر بدعم التنوع الاقتصادي والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الصادرات السعودية غير النفطية.