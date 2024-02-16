مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في علاج سبعينية من ثقبين في القلب خلال 15 دقيقة

والذي أضاف بأن المريضة عند وصولها إلى المستشفى، وإخضاعها للفحص السريري والإستماع لشكواها، وكذلك الإطلاع على تاريخها المرضي، تبين أنها عانت سابقاً وهي في العقد الثالث من جلطة دماغية، نتيجة وجود ثقب معقد في الجدار الفاصل بين الأذينين بالقلب، ولم تعالج المريضة تلك المشكلة حينها، الأمر الذي ترتب عليه صعوبة حادة في التنفس والشعور بالتعب والإرهاق الشديد عند بذل أي جهد، وفي الآونة الأخيرة زادت عليها حدة الأعراض، الأمر الذي ألزمها الفراش نتيجة عدم قدرتها على أداء مهامها اليومية.