مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في علاج سبعينية من ثقبين في القلب خلال 15 دقيقة

بفضل الله نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية قسطرة دقيقة لإغلاق ثقبين بالقلب، لمريضة في العقد السابع من العمر، وذلك خلال 15 دقيقة فقط، باستخدام جهاز أوكلوتك "Occlutech". ذكر ذلك الدكتور المعتصم بالله طرابلسي استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على البورد الأمريكي.
والذي أضاف بأن المريضة عند وصولها إلى المستشفى، وإخضاعها للفحص السريري والإستماع لشكواها، وكذلك الإطلاع على تاريخها المرضي، تبين أنها عانت سابقاً وهي في العقد الثالث من جلطة دماغية، نتيجة وجود ثقب معقد في الجدار الفاصل بين الأذينين بالقلب، ولم تعالج المريضة تلك المشكلة حينها، الأمر الذي ترتب عليه صعوبة حادة في التنفس والشعور بالتعب والإرهاق الشديد عند بذل أي جهد، وفي الآونة الأخيرة زادت عليها حدة الأعراض، الأمر الذي ألزمها الفراش نتيجة عدم قدرتها على أداء مهامها اليومية.
وقال الدكتور طرابلسي أنه تم إخضاعها لفحوصات دقيقة بالموجات فوق الصوتية (Ultrasound) ، لدراسة شكل القلب وحجمه والتأكد من عمل وظائفه، بالإضافة إلى عمل التحاليل المخبرية، وقد كشفت النتائج عن ضُعف في الجهة اليمنى من القلب، نتيجة وجود ثقبين بين جدار الأذينين القلبي، وهما المتسببان بالأعراض التي عانت منها على مدار السنوات الماضية.
موضحاً بأن الفريق الطبي عقب دراسته لنتائج الفحوصات، قرر علاج المريضة بإجراء قسطرة قلبية باستخدام جهاز أوكلوتك "Occlutech"، والذي يحتوي على قرصين يعملان على إغلاق الثقبين في الحاجز بين الأذينين بالقلب، مؤكداً بأنه تم تفادي إجراء جراحة القلب المفتوح المتعارف عليها منذ سنوات، نظراً لما قد يكتنفها من مضاعفات.
وقال الدكتور طرابلسي بأن عملية القسطرة استغرقت 15 دقيقة فقط، وتكللت فيها جهود الفريق الطبي بالنجاح ولله الحمد، وأبانت المؤشرات الحيوية التي أجريت للمريضة تحسنها منذ اليوم الأول للعملية، وقد خرجت من المستشفى في اليوم الثاني وهي بصحة جيدة بعد أن تخلصت من كافة الأعراض السابق ذكرها.
الجدير بالذكر مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، يمتلك الجاهزية العالية وأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة للتعامل مع كافة المشاكل القلبية والجلطات والسكتات الدماغية من خلال وجود فرق طبية متخصصة وعلى درجة عالية من الكفاءة.