من "دافوس الصحراء" إلى "بيبان 24".. "الفوزان": بالأرقام والمؤتمرات العالمية السعودية أرض الاستثمار والمستقبل

وينهي "الفوزان" قائلًا: "وآخرها معرض سيتي سكيب العالمي، وهو الحدث الأبرز عالميًّا في القطاع العقاري، ويقام بالرياض لمدة 4 أيام في نوفمبر، وبدأ يوم 11 منه، ويحمل هذا العام شعار "مستقبل الحياة"، ويجمع كمًّا هائلًا من كل مهتم بالقطاع العقاري من ممولي بنوك ومطورين ومقاولين ومصنعين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتطوير العقاري، سواء كان سكنيًّا أو تجاريًّا، وستشارك 400 جهة عارضة من العديد من الدول، وسيشارك استشاريون ومهندسون ومعماريون واستثماريون، وسيضمّ أيضًا منتدى مستثمري العقار، يستضيف 150 مستثمرًا من 22 دولة، النسخة الأولى شهدت استثمارات بقيمة تجاوزت 110 مليارات ريال، وعدد زوار يفوق 160 ألفًا".