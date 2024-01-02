حصيلة 2023.. "موانئ" تعزز ريادة المملكة بحريًا ولوجستيًا بمشاريع بنحو 13 مليار ريال

وفي هذا الإطار حققت المملكة تقدمًا في التصنيف الدولي لمناولة أعداد الحاويات حيث قفزت 8 مراتب دولية، من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف "Lloyd's List" لعام 2023م، لأكبر 100 ميناء بالعالم، كما قفزت 17 مرتبة عالميًا بمؤشر الكفاءة اللوجستية الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة).