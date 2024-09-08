أمير الباحة يدشن ويضع حجر الأساس لمشروعات بلدية تجاوزت ملياري ريال

بعد ذلك, شهد أمير المنطقة ووزير البلديات والإسكان، توقيع ثلاث اتفاقيات تفاهم، الأولى بين المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة وشركة باحات للتنمية والاستثمار في مجال تعزيز التفاهم والتنسيق والتعاون في مجالات الاستثمارات وتبادل المعلومات ومشاركة الخبرات, والاتفاقية الثانية ملاذ الحجرة التي تستهدف إنشاء 19 وحدة سكنية موجهة للأسر الأشد احتياجاً، بين جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية وجمعية البر الأهلية بالحجرة، والاتفاقية الثالثة بين وزارة البلديات والإسكان، ومؤسسة سكن الأهلية، وجمعية الباحة للإسكان التنموي، التي تهدف إلى توفير عدد 700 وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجاً.