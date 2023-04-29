في زمن الانفتاح العالمي.. "الهاجري": لا غنى عن زيادة الوعي الوطني لأبناء العالم العربي

وقال الهاجري في مقال له في صحيفة "اليوم": في العصور الماضية، كان الفرد رهين المجتمع المحيط به، وكان وعي الفرد ينمو بناءً على ما يشاهده من حوله وما يسمعه من أفراد مجتمعه ولكن الآن، ومع التقدم التقني في وسائل الاتصالات أصبح الشخص أكثر إدراكًا لما يدور في المجتمعات الأخرى غير مجتمعه، وأكثر إلمامًا بحقائق كانت في السابق مجهولة بالنسبة له.