تعيين "العرقوبي" رئيسًا تنفيذيًا لـ"مدن"

أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، تعيين المهندس ماجد بن رافد العرقوبي رئيسًا تنفيذيًا للهيئة.
ويتمتع العرقوبي بخبرات متنوعة لأكثر من 23 عامًا في عدة قطاعات حيوية كالنفط والغاز والبنية التحتية والعمليات التشغيلية، وإدارة المرافق الصناعية، ومشاريع الطرق والخدمات اللوجستية، وقاد العديد من النجاحات في برامج التشغيل والنمو والتحول في كلٍ من القطاعين العام والخاص.
وثمّن "العرقوبي" لوزير الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" هذه الثقة، سائلًا الله تعالى أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينه على بذل كل ما يستطيع لخدمة البلاد، وأن يُسھم في دعم مسيرة العمل للارتقاء بمستوى أداء منظومة الصناعة السعودية.
يُذكر أن "مدن" منذ عام 2001م، تتولى مسؤولية تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات في إطار استراتيجيتها؛ لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي لتكون رافدًا اقتصاديًا لرؤية المملكة، وممكنًا أساسيًا للاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية والخدمية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلًا عن تمكين الاستثمارات بالمدن الصناعية لمختلف القطاعات السكنية والتجارية والخدمية بتنوعها لتعزيز تنافسيتها، وذلك من خلال تقديم العديد من المنتجات للقطاع الصناعي واللوجستي والسكني والخدمي.
وتُشرف "مدن" حاليًا على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.