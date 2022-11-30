تعيين "العرقوبي" رئيسًا تنفيذيًا لـ"مدن"

يُذكر أن "مدن" منذ عام 2001م، تتولى مسؤولية تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات في إطار استراتيجيتها؛ لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي لتكون رافدًا اقتصاديًا لرؤية المملكة، وممكنًا أساسيًا للاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال استقطاب الاستثمارات الصناعية واللوجستية والخدمية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلًا عن تمكين الاستثمارات بالمدن الصناعية لمختلف القطاعات السكنية والتجارية والخدمية بتنوعها لتعزيز تنافسيتها، وذلك من خلال تقديم العديد من المنتجات للقطاع الصناعي واللوجستي والسكني والخدمي.